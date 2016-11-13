Юрий Маричев: "Гранкин вернется дней через десять"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Маричев после победы на "Нефтяником" (3:0) в матче 8-го тура чемпионата России остался недоволен подачей. По словам наставника, в ближайшее время этот компонент игры будет исправлен.

– В первой партии мы сами позволили сопернику разыграться из-за того, что сделали много брака на подачах. На тренировках в последнее время мы много работали над подачами, – приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. - К сожалению, на данном этапе пока эта работа не дала ощутимого результата. Надеюсь, что в ближайшее время работа на тренировках по улучшению подачи оправдает себя. И у нас будет более сильная подача с меньшими потерями. В отличие от подачи, на блоке мы сегодня смогли показать результат работы на тренировках.

Почему в заявке не было капитана команды Сергея Гранкина? Это плановое лечение. Дней через десять мы его увидим на тренировках и на площадке.