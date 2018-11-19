ВФВ: допинг-проба Мороза никак не отразится на проведении ЧМ-2022 в России

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отметил, что положительная допинг-проба волейболиста Павла Мороза никак не отразится на проведении чемпионата мира 2022 года в России. По его словам, это абсолютно не связанные вещи.

Сегодня генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил, что ВФВ получила уведомление от РУСАДА о том, что игрок "Динамо-ЛО" из Ленинградской области Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. До выяснения обстоятельств волейболист отстранен от тренировок и спортивных мероприятий.

- Допинг-проба волейболиста Мороза и чемпионат мира-2022 в России – абсолютно не связанные вещи, - цитирует РИА Новости Шевченко. - Павел Мороз будет отвечать по данному вопросу по закону в правовом поле. Это разбирательство конкретного игрока, и это никак не влияет на федерацию или турнир.

Россия 15 ноября получила право на проведение мужского чемпионата мира-2022.