Наталья Маммадова: "Титул MVP не так важен, как победа "Динамо" в Кубке"

Нападающая казанского "Динамо" Наталья Маммадова, признанная MVP "Финала четырех" Кубка России, отметила, что для нее важнее результат команды, а не личные заслуги. Сегодня в финале бело-голубые обыграли "Енисей" со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:20). Также 33-летняя спортсменка выразила надежду, что казанская команда сумеет выиграть национальный чемпионат.

– Титул самого ценного игрока для меня не так важен, как победа команды, – цитирует "Р-Спорт" Маммадову. – Личные награды тоже приятны, но первое место "Динамо" еще важнее. Я очень счастлива победе, нашему первому титулу в сезоне. Надеюсь, мы продолжим на той же ноте и одержим еще больше побед. Впереди много важных матчей, и я надеюсь, что "Динамо" еще станет чемпионом России.

Когда Малых мало. "Динамо-Казань" – обладатель Кубка России