21:22 27 декабря | Волейбол — Россия

Матч женского первенства России не доиграли из-за спешки на поезд

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Матч первенства России среди женских команд в Брянске не был доигран из-за курьезного случая, сообщают "Брянские новости". Встречу сборных Брянска и Гатчины пришлось прервать при счете 2:2 по сетам, так как команде гостей нужно было срочно уезжать на железнодорожный вокзал.

Команда опаздывала на поезд, который в следующий раз уходил в Ленинградскую область лишь через сутки. Клубу была засчитано техническое поражение.

Дополнительная информация

https://www.bragazeta.ru/news/2017/12/27/voleybolnyy-match-v-bryanske-prerval-poezd/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Григорич

Сэкономили1

02:27

Serenky25

На собаках надо было возвращаться.

23:00 27 декабря

Becky Hammon

2 дня уж прошло с этого эпичного матча , поржал когда в понедельник зашел в группу брянска и увидел кучу ставочников набежавших в 3 часа дня , попанов не понимающих куда делся матч с лайва , я правда то же ставил подумал может в знак протеста гатчинка ушла с поля , видео не было , ну все оказалось еще смешнее , подвел их матч обнинск -тулица игравшийся долго 5 сетов из-зпа этого начало это матча сдвинулась , ВЫШКА Б РУЛИТ , северянка-2 рвет всех и каждого))))

21:48 27 декабря

сомово

Здорово

21:32 27 декабря