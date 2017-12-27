Матч женского первенства России не доиграли из-за спешки на поезд

Матч первенства России среди женских команд в Брянске не был доигран из-за курьезного случая, сообщают "Брянские новости". Встречу сборных Брянска и Гатчины пришлось прервать при счете 2:2 по сетам, так как команде гостей нужно было срочно уезжать на железнодорожный вокзал.

Команда опаздывала на поезд, который в следующий раз уходил в Ленинградскую область лишь через сутки. Клубу была засчитано техническое поражение.