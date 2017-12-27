Матч женского первенства России не доиграли из-за спешки на поезд

Матч первенства России среди женских команд в Брянске не был доигран из-за курьезного случая, сообщают "Брянские новости". Встречу сборных Брянска и Гатчины пришлось прервать при счете 2:2 по сетам, так как команде гостей нужно было срочно уезжать на железнодорожный вокзал.
Команда опаздывала на поезд, который в следующий раз уходил в Ленинградскую область лишь через сутки. Клубу была засчитано техническое поражение.
Дополнительная информация
https://www.bragazeta.ru/news/2017/12/27/voleybolnyy-match-v-bryanske-prerval-poezd/
Григорич
Сэкономили1
02:27
Serenky25
На собаках надо было возвращаться.
23:00 27 декабря
Becky Hammon
2 дня уж прошло с этого эпичного матча , поржал когда в понедельник зашел в группу брянска и увидел кучу ставочников набежавших в 3 часа дня , попанов не понимающих куда делся матч с лайва , я правда то же ставил подумал может в знак протеста гатчинка ушла с поля , видео не было , ну все оказалось еще смешнее , подвел их матч обнинск -тулица игравшийся долго 5 сетов из-зпа этого начало это матча сдвинулась , ВЫШКА Б РУЛИТ , северянка-2 рвет всех и каждого))))
21:48 27 декабря
сомово
Здорово
21:32 27 декабря