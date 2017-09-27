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19:35 | Волейбол — Россия

"Газпром-Югра" победила "Динамо", "Югра-Самотлор" взял верх над "Кузбассом"


Состоялись матчи 4-го тура чемпионата России. "Газпром-Югра" на своей площадке в пяти партиях победила "Динамо" из Ленинградской области со счетом 3:2.

"Урал" обыграл "НОВА" (3:1), а "Югра-Самотлор" взял верх над "Кузбассом" (3:2).

Суперлига

Мужчины

4-й тур

"НОВА" (Новокуйбышевск) – "Урал" (Уфа) – 1:3 (25:17, 24:26, 17:25, 23:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8)

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2017-2018/

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