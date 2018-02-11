"Динамо" обыграло "Ленинградку", "Енисей" проиграл "Сахалину"

"Уралочка-НТМК" на своей площадке обыграла "Заречье-Одинцово" в матче 18-го тура чемпионата России (3:1). В других встречах "Сахалин" одолел "Енисей" (3:0), а "Динамо" одолело "Ленинградку" (3:1).
Чемпионат России
Женщины
Суперлига
18-й тур
"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – "Заречье-Одинцово" (Московская область) – 3:1 (25:23, 25:11, 18:25, 25:22)
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Енисей" (Красноярск) – 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
"Динамо" (Москва) – "Ленинградка" (Санкт-Петербург) – 3:1 (24:26, 25:12, 25:16, 25:10)
Дополнительная информация
- Енисей (Волейбол)
- Сахалин Ю-С
- Ленинградка
- Уралочка-НТМК
- Заречье-Одинцово
- Динамо Москва (волейбол, женщины)
spyhanter
Удивляет такое сообщение "В других встречах "Сахалин" одолел "Енисей" (3:0)", как же сахалин одолевал,ведь Енисею засчитано техническое поражение.По-моему журналюгам всё равно что писать -10% правды и достаточно.
19:37 11 февраля