19:06 11 февраля | Волейбол — Россия

"Динамо" обыграло "Ленинградку", "Енисей" проиграл "Сахалину"

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"Уралочка-НТМК" на своей площадке обыграла "Заречье-Одинцово" в матче 18-го тура чемпионата России (3:1). В других встречах "Сахалин" одолел "Енисей" (3:0), а "Динамо" одолело "Ленинградку" (3:1).

Чемпионат России

Женщины

Суперлига

18-й тур

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – "Заречье-Одинцово" (Московская область) – 3:1 (25:23, 25:11, 18:25, 25:22)

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Енисей" (Красноярск) – 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)

"Динамо" (Москва) – "Ленинградка" (Санкт-Петербург) – 3:1 (24:26, 25:12, 25:16, 25:10)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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spyhanter

Удивляет такое сообщение "В других встречах "Сахалин" одолел "Енисей" (3:0)", как же сахалин одолевал,ведь Енисею засчитано техническое поражение.По-моему журналюгам всё равно что писать -10% правды и достаточно.

19:37 11 февраля

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