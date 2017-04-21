Наталия Гончарова: "Динамо" сложно удивить"

Диагональная московского "Динамо" Наталия Гончарова в преддверии матча с "Имоко Воллей" в "Финале четырех" Лиги чемпионов подчеркнула, что команда едет за победой. По ее словам, бело-голубых сложно удивить.

- Мы счастливы, что попали в "Финал четырех" Лиги чемпионов, уже много лет нам не удавалось побороться за титул, - приводит клубная пресс-служба слова Гончаровой. - Это прогресс для нас в спортивном плане, и мы едем в Тревизо не просто так, а хотим сражаться за победу. Знаем, как играет итальянская команда: это быстрый волейбол, где никто не даст нам шансов ошибаться и нужно будет бороться за каждый мяч.

Нас сложно удивить, с нами играют и быстро, и высоко, главное - чтобы мы показывали уверенную игру и не допускали того, что было в первом финальном матче чемпионата России против Казани.

В турецких командах тоже собраны высококлассные игроки, а сами команды уже не первый год выступают в финалах Лиги чемпионов. Но все же в такого рода финалах играет большую роль, как смогут себя проявить не отдельно взятые игроки, а именно команда, ее общая игра.