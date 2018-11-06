"Мелочь, а приятно". Виктория Лопырева - о попадании в список самых сексуальных женщин России

Российская телеведущая и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева призналась, что ей было приятно вновь попасть в список ста самых сексуальных женщин России.

- Скажу честно, исполняя свои обязанности, как первая женщина посол ФИФА , я точно не думала о том, выберут меня самой сексуальной или нет, но я же все-таки женщина, а поэтому сообщаю вам, что снова включена в этот чудо-список. Мелочь, а приятно, - написала Лопырева в своем Инстаграме.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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