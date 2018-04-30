Азаренко прибудет в Мадрид вместе с сыном

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко отправилась в Мадрид вместе со своим сыном Лео. Об этом она сообщила в Инстаграме.

Ранее организаторы турнира в Мадриде анонсировали прибытие белорусской теннисистки на благотворительное мероприятие Mutua Charity Manolo Santana 3 мая.

"Приключение мамочки и Лео начинается. Европа, мы идем. Первая остановка – Мадрид", – написала Азаренко.

Напомним, в июле 2017 года 28-летняя Азаренко рассталась с отцом ребенка Билли Маккегом. Из-за судебных разбирательств по вопросу опеки над сыном, которая началась в октябре того же года, тенниситка пропустила множество крупных турниров, в том числе Australian Open, US Open.

