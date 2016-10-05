Рафаэль Надаль отказался комментировать ситуацию с дисквалификацией Шараповой

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что не имеет определенного мнения по поводу решения CAS о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение уменьшить срок с 24 до 15 месяцев. Россиянка была отстранена от спорта из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Вернуться на корт она сможет 26 апреля 2017 года.

- Я не могу делать вид, что у меня есть мнение, - цитирует tennisworldusa.org Надаля. - Для этого нужно владеть всей информацией, которой нет ни у меня, ни у вас. Нехорошо рассуждать о вещах, в которых не уверен на 100 процентов, можно кого-то задеть. Для принятия решений есть соответствующие органы.