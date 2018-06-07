Исполнилась мечта Весниной и Макаровой

Теннисистка Елена Веснина призналась, что вместе с Екатериной Макаровой они мечтали возглавить рейтинг WTA в парном разряде. Ранее стало известно, что россиянки с понедельника будут занимать первое место парного рейтинга.

- Мы вместе с Екатериной добились большого успеха, и этот момент - то, о чем мы мечтали, - приводит официальный сайт WTA слова Весниной. - Мы надеемся сохранить хорошую форму, особенно сейчас, когда лидируем в рейтинге.

Отметим, что со времен Анны Курниковой Макарова и Веснина стали первыми россиянками, возглавившими парный рейтинг.