Зверев поднялся на 2-е место в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 25-й

Сегодня, 6 августа, на официальном сайте ATP был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство сохраняет испанец Рафаэль Надаль. Немец Александр Зверев потеснил швейцарца Роджера Федерера со второй позиции. В топ-10 вошел итальянец Фабио Фоньини.

Лучший среди россиян – Карен Хачанов. Он опустился с 23-й на 25-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублев поднялся с 80-й на 59-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 6 августа

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 5760 очков

2 (3). Александр Зверев (Германия) – 4085

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4020

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3530

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 3355

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 2995

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 2915

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2820

9 (9). Джон Изнер (США) – 2470

10 (12). Фабио Фоньини (Италия) – 1805…

25. (23). Карен Хачанов (Россия) – 1045…

47 (45). Даниил Медведев (Россия) – 737…

59 (80). Андрей Рублев (Россия) – 485…

89 (87). Евгений Донской (Россия) – 445.

*положение в предыдущем рейтинге