02:20 | Теннис — ATP

Южный вышел во второй круг в Делрэй-Бич


Российский теннисист Михаил Южный в первом круге турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл представителя Израиля Дуди Селу - 7:5, 6:4. В дургой встрече канадец Денис Шаповалов победил хорвата Иво Карловича.

В следующем раунде Южный встретится с победителем американской пары Тэйлор Фриц - Сэм Керри.

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Дуди Села (Израиль) - 7:5, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:5, 7:6 (7:4)

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Материалы других СМИ
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