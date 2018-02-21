Южный вышел во второй круг в Делрэй-Бич

Российский теннисист Михаил Южный в первом круге турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл представителя Израиля Дуди Селу - 7:5, 6:4. В дургой встрече канадец Денис Шаповалов победил хорвата Иво Карловича.

В следующем раунде Южный встретится с победителем американской пары Тэйлор Фриц - Сэм Керри.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Дуди Села (Израиль) - 7:5, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:5, 7:6 (7:4)