Южный вышел во второй круг в Делрэй-Бич

Российский теннисист Михаил Южный в первом круге турнира АТР в Делрэй-Бич обыграл представителя Израиля Дуди Селу - 7:5, 6:4. В дургой встрече канадец Денис Шаповалов победил хорвата Иво Карловича.
В следующем раунде Южный встретится с победителем американской пары Тэйлор Фриц - Сэм Керри.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 556 010 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Дуди Села (Израиль) - 7:5, 6:4
Денис Шаповалов (Канада) - Иво Карлович (Хорватия) - 7:5, 7:6 (7:4)
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