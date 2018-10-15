Нишикори поднялся на 9-е место в чемпионской гонке ATP

Японец Кеи Нишикори поднялся на девятую строчку чемпионской гонки ATP. Американец Джон Изнер стал 10-м. Других изменений в топ-10 не произошло.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 18-й позиции.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 15 октября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5160
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4770
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3825
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3720
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3535
9 (10). Кей Нисикори (Япония) – 3000
10 (9). Джон Иснер (США) – 2930…
18 (19). Даниил Медведев (Россия) – 1752…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) – 1630…
71 (69). Андрей Рублёв (Россия) – 705…
98 (93). Евгений Донской (Россия) – 537
* – положение в предыдущем рейтинге