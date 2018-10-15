Нишикори поднялся на 9-е место в чемпионской гонке ATP

Японец Кеи Нишикори поднялся на девятую строчку чемпионской гонки ATP. Американец Джон Изнер стал 10-м. Других изменений в топ-10 не произошло.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на 18-й позиции.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 15 октября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445

3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5160

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4770

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3825

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3720

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3535

9 (10). Кей Нисикори (Япония) – 3000

10 (9). Джон Иснер (США) – 2930…

18 (19). Даниил Медведев (Россия) – 1752…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) – 1630…

71 (69). Андрей Рублёв (Россия) – 705…

98 (93). Евгений Донской (Россия) – 537

* – положение в предыдущем рейтинге