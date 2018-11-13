Надаль сыграет с Джоковичем и Хачановым на выставочном турнире в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил свое участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдет с 27 по 29 декабря.

– Это одно из любимых мест, где я играл, – цитирует официальный сайт турнира Надаля. – Климат, атмосфера, энтузиазм болельщиков – идеальное начало нового сезона. Турнир объединяет лучших игроков, мы все наслаждаемся теннисом в очень упорных матчах.

Ранее свое участие в турнире подтвердили Новак Джокович, Карен Хачанов, Кевин Андерсон, Доминик Тим, Чхун Хен и Винус Уильямс.