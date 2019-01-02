Медведев победил Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче второго круга он в двух партиях обыграл британца Энди Маррея - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Медведев встретится с канадцем Милошем Раоничем.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) - Энди Маррей (Великобритания) - 7:5, 6:2

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