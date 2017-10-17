Лоренци вылетел в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Итальянец Паоло Лоренци проиграл Ласло Джере в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Победитель седьмого номера "посева" встретится с еще одним итальянцем Андреасом Сеппи. Последний одолел Иржи Веселы, который снялся с матча во втором сете.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Беранкис (Литва) - Лайович (Сербия) - 6:3, 7:6 (7:2)

Джере (Сербия) - Лоренци (Италия, 7) - 4:6, 7:6 (11:9), 6:4

Сеппи (Италия) - Веселы (Чехия) - 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Фаббиано (Италия) - 6:3, 0:6, 6:2