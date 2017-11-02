Изнер обыграл Димитрова на турнире в Париже и вышел в четвертьфинал на Дель Потро

Американский теннисист Джон Изнер в третьем круге турнира АТР в Париже обыграл болгарина Григора Димитрова - 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). В четвертьфинале он встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

В еще одном поединке француз Жюльен Беннето обыграл бельгийца Давида Гоффена - 6:3, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Изнер (США, 9) - Димитров (Болгария, 6) - 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)



Беннето (Франция, WC) - Гоффен (Бельгия, 7) - 6:3, 6:3