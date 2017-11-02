20:52 | Теннис — ATP

Изнер обыграл Димитрова на турнире в Париже и вышел в четвертьфинал на Дель Потро


Американский теннисист Джон Изнер в третьем круге турнира АТР в Париже обыграл болгарина Григора Димитрова7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3). В четвертьфинале он встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро

В еще одном поединке француз Жюльен Беннето обыграл бельгийца Давида Гоффена -  6:3, 6:3.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Изнер (США, 9) - Димитров (Болгария, 6) - 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)

Беннето (Франция, WC) - Гоффен (Бельгия, 7) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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