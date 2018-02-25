Хачанов выиграл турнир в Марселе

Россиянин Карен Хачанов переиграл в финале турнира в Марселе француза Лукаса Пуйе – 7:5, 3:6, 7:5 за 1 час 49 минут. 21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере – первый он взял также на турнире категории "250" в китайском Чэнду осенью 2016 года. На пути к турнирной победе в Марселе Хачанов, получивший 9-й номер "посева", оставил не у дел Рубена Бемельманса, Мишу Зверева, Жюльена Беннето, Томаша Бердыха и Пуйя. За турнир россиянин исполнил 59 эйсов, 16 из них - в финале. Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.

Это второй титул для российских теннисистов в сезоне-2018. В январе в Сиднее победу праздновал Даниил Медведев. Хачанов благодаря успеху в Марселе поднимется на 41-е место в рейтинге ATP.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Мarseille

Призовой фонд 645 485 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 9) – Лукас Пуйе (Франция, 3) – 7:5, 3:6, 7:5