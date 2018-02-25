19:11 25 февраля | Теннис — ATP

Хачанов выиграл турнир в Марселе

Карен ХАЧАНОВ. Фото AFP
Карен ХАЧАНОВ. Фото AFP
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Россиянин Карен Хачанов переиграл в финале турнира в Марселе француза Лукаса Пуйе – 7:5, 3:6, 7:5 за 1 час 49 минут. 21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере – первый он взял также на турнире категории "250" в китайском Чэнду осенью 2016 года. На пути к турнирной победе в Марселе Хачанов, получивший 9-й номер "посева", оставил не у дел Рубена Бемельманса, Мишу Зверева, Жюльена Беннето, Томаша Бердыха и Пуйя. За турнир россиянин исполнил 59 эйсов, 16 из них - в финале. Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.

Это второй титул для российских теннисистов в сезоне-2018. В январе в Сиднее победу праздновал Даниил Медведев. Хачанов благодаря успеху в Марселе поднимется на 41-е место в рейтинге ATP.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Мarseille

Призовой фонд 645 485 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 9) – Лукас Пуйе (Франция, 3) – 7:5, 3:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/marseille/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Алехандрохорс

А я жду его к концу года в топ-20. Если кураж этой недели войдёт в привычку имхо.

01:19

Долго наблюдал за идиотами на эт

В десятке это громко, стабильности нет, но в прочно в топ30 должны быть все трое.

22:38 25 февраля

shpasic

Читалось!))

20:57 25 февраля

sarkis1957

Радостная новость!

20:34 25 февраля

Вася Ниточкин

не пройдёт и года как будет вместе с рублем в десятке

19:47 25 февраля

Сталин И В 1945

Молодец мужик! Чё-то попрятались =Бней Иегуды=. Ау!

19:46 25 февраля

diskmen

Какой сегодня хороший день,вот и Карен его не испортил.Если я не ошибаюсь он стал вторым нашим теннисистом выигравшим турнир в этом году.Медведев был первым.

19:28 25 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Отлично

19:28 25 февраля

Bossonn

Молодец! Продолжай в том же духе.

19:26 25 февраля

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