Хачанов выиграл турнир в Марселе

Россиянин Карен Хачанов переиграл в финале турнира в Марселе француза Лукаса Пуйе – 7:5, 3:6, 7:5 за 1 час 49 минут. 21-летний москвич завоевал второй титул в своей карьере – первый он взял также на турнире категории "250" в китайском Чэнду осенью 2016 года. На пути к турнирной победе в Марселе Хачанов, получивший 9-й номер "посева", оставил не у дел Рубена Бемельманса, Мишу Зверева, Жюльена Беннето, Томаша Бердыха и Пуйя. За турнир россиянин исполнил 59 эйсов, 16 из них - в финале. Хачанов стал вторым россиянином победившим в Марселе после Евгения Кафельникова, бравшего титул в 2001 году.
Это второй титул для российских теннисистов в сезоне-2018. В январе в Сиднее победу праздновал Даниил Медведев. Хачанов благодаря успеху в Марселе поднимется на 41-е место в рейтинге ATP.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Мarseille
Призовой фонд 645 485 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 9) – Лукас Пуйе (Франция, 3) – 7:5, 3:6, 7:5
Алехандрохорс
А я жду его к концу года в топ-20. Если кураж этой недели войдёт в привычку имхо.
01:19
Долго наблюдал за идиотами на эт
В десятке это громко, стабильности нет, но в прочно в топ30 должны быть все трое.
22:38 25 февраля
shpasic
Читалось!))
20:57 25 февраля
sarkis1957
Радостная новость!
20:34 25 февраля
Вася Ниточкин
не пройдёт и года как будет вместе с рублем в десятке
19:47 25 февраля
Сталин И В 1945
Молодец мужик! Чё-то попрятались =Бней Иегуды=. Ау!
19:46 25 февраля
diskmen
Какой сегодня хороший день,вот и Карен его не испортил.Если я не ошибаюсь он стал вторым нашим теннисистом выигравшим турнир в этом году.Медведев был первым.
19:28 25 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Отлично
19:28 25 февраля
Bossonn
Молодец! Продолжай в том же духе.
19:26 25 февраля