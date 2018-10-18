Донской проиграл Краиновичу во втором круге "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля". Во втором круге он уступил сербу Филипу Краиновичу, "посеянному" под четвертым номером. Соперником Краиновича в 1/4 финала станет Андреас Сеппи из Италии.

Отметим, что пятый "сеяный" Ник Кирьос снялся с турнира из-за травмы, и Мирза Башич без борьбы вышел на россиянина Карена Хачанова.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 856 445 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Краинович (Сербия, 4) - Евгений Донской (Россия) - 7:5, 6:4

Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - Ник Кирьос (Австралия, 5, WC) - 0:0 отказ 2-го игрока

Андреас Сеппи (Италия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)