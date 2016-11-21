Бублик будет представлять Казахстан

19-летний Александр Бублик из Гатчины, который за сезон-2016 поднялся с 960-го на 214-е место в рейтинге ATP и дошел до четвертьфинала "Кубка Кремля", будет выступать под флагом Казахстана. Об этом сам теннисист сообщил в своем Instagram.

"Счастлив объявить, что в дальнейшем буду представлять на соревнованиях Казахстан", – написал он.

Напомним, что ранее российское спортивное гражданство на казахстанское меняли Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и уже завершившие карьеры игроков Юрий Щукин, Евгений Королев и Ксения Первак. Последняя, правда, впоследствии возвращалась под российский триколор.