Бублик будет представлять Казахстан

19-летний Александр Бублик из Гатчины, который за сезон-2016 поднялся с 960-го на 214-е место в рейтинге ATP и дошел до четвертьфинала "Кубка Кремля", будет выступать под флагом Казахстана. Об этом сам теннисист сообщил в своем Instagram.
"Счастлив объявить, что в дальнейшем буду представлять на соревнованиях Казахстан", – написал он.
Напомним, что ранее российское спортивное гражданство на казахстанское меняли Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и уже завершившие карьеры игроков Юрий Щукин, Евгений Королев и Ксения Первак. Последняя, правда, впоследствии возвращалась под российский триколор.
Boleijj protiv
Я из Волгограда ---------- Чего не сразу Джокович, Надаль и Федерер в одном лице?
20:46
Долой марионеток-макларенеток
А дырка от бублика кому? Ну не нам же?!! Может, мне дачу из Гатчины перенести в Казахстан, на берег Каспия?
20:07
Я из Волгограда
А вот это уже полная задница. Теннисист,в недалёком будущем игрок Топ-20, а то и первой десятки,меняет гражданство.Ладно Кафельников, от него всё равно никакого толка, но Тарпищев неужели не мог обеспечить парню всё необходимое?
19:18