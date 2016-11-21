18:52 | ТЕННИС — ATP

Бублик будет представлять Казахстан

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19-летний Александр Бублик из Гатчины, который за сезон-2016 поднялся с 960-го на 214-е место в рейтинге ATP и дошел до четвертьфинала "Кубка Кремля", будет выступать под флагом Казахстана. Об этом сам теннисист сообщил в своем Instagram.

"Счастлив объявить, что в дальнейшем буду представлять на соревнованиях Казахстан", – написал он.
Напомним, что ранее российское спортивное гражданство на казахстанское меняли Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Дмитрий Попко, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и уже завершившие карьеры игроков Юрий Щукин, Евгений Королев и Ксения Первак. Последняя, правда, впоследствии возвращалась под российский триколор.

 

Happy to announce that I will represent Kazakhstan for the next years in my career 🇰🇿 😜 #AlgaKazakhstan

Фото опубликовано Sasha Bublik ♛ (@sashabublik) Ноя 21 2016 в 5:58 PST

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Boleijj protiv

Я из Волгограда ---------- Чего не сразу Джокович, Надаль и Федерер в одном лице?

20:46

Долой марионеток-макларенеток

А дырка от бублика кому? Ну не нам же?!! Может, мне дачу из Гатчины перенести в Казахстан, на берег Каспия?

20:07

Я из Волгограда

А вот это уже полная задница. Теннисист,в недалёком будущем игрок Топ-20, а то и первой десятки,меняет гражданство.Ладно Кафельников, от него всё равно никакого толка, но Тарпищев неужели не мог обеспечить парню всё необходимое?

19:18

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