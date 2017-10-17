Андрей Кузнецов: "Ключевыми стали наши победные с Донским очки при счете "ровно"

Российский теннисист Андрей Кузнецов после победы вместе с Евгением Донским в первом раунде парной встречи "ВТБ Кубка Кремля" над Константином Кравчуком и Андреем Рублевым (6:4, 6:3) отметил, что начало поединка осталось не за ними. По словам спортсмена, их пара смогла включиться в игру.

- Первые геймы плохо начали, проиграли мою подачу "под ноль", - приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Кузнецова. Счет был 4:1 не в нашу пользу, но потом включились и действительно стали играть хорошо. А ключом к победе все же стали решающие очки, которые мы выигрывали при счете "ровно". Трибуны первого корта были не полностью забиты, но все равно много народу пришло поболеть. Так как две российские команды играли, по ощущениям, зрители никому особо предпочтения не отдавали.