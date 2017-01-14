20:18 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Один из этапов Мировой серии пройдет в России, рассматривается Казань

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Один из этапов Мировой серии в нынешнем сезоне пройдет в России, сообщает "Р-Спорт". Этап запланирован после испанского (25-28 мая), но точные сроки его проведения не указаны. По словам президента Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко, в качестве основного варианта рассматривается Казань.

- Мы планируем, что это будет Казань, приоритет у них. К тому же FINA просит, чтобы это была Казань, но если Казань откажется, то мы рассмотрим другие варианты, - сказал Власенко.

Ранее национальные антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за многочисленных допинг-скандалов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170114/1114927461.html

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