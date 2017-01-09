Ищенко и Ромашина дебютируют в роли тренеров на юниорском первенстве России

Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина дебютируют в роли тренеров во время юниорского первенства России, которое пройдет 24-29 января в Чехове. По словам Ромашиной, спортсменки хотят попробовать себя в новой роли.

- Сейчас мы пробуем себя в новой роли - изучаем синхронное плавание с другой стороны, - приводит ТАСС слова Ромашиной. - Мы готовим юниорскую сборную нашего клуба. Через две недели пройдет первенство России, на котором мы дебютируем в качестве тренеров.

По словам Ромашиной, они надеются, что их команда сможет отобраться на юниорское первенство Европы.

- Мы очень рассчитываем, что наша команда победит на первенстве России и тогда мы в качестве тренеров сможем поехать на первенство Европы среди юниоров, - продолжила она. - Нам с Наташей очень этого хотелось бы, и, наверное, это наша главная цель на этот год. А что касается будущих планов, то пока неизвестно, чем мы займемся дальше".

Ищенко и Ромашина завоевали золотые медали на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро в соревнованиях дуэтов, после чего объявили о паузе в спортивной карьере.