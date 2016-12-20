ПКР рекомендовано обратиться в исполком МПК по вопросу допуска россиян к отбору на Паралимпиаду-2018

На сегодняшней встрече в Бонне представители ПКР и МПК обсудили вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2018, которая пройдет в Пхенчхане, сообщает пресс-служба ПКР. Паралимпийскому комитету было рекомендовано обратиться в исполком МПК с просьбой о допуске россиян к квалификационным соревнованиям перед турниром.

На Паралимпиаду-2016 российские спортсмены ны были допущены после решения МПК о приостановке членства ПКР. Такой вердикт организация мотивировала первой частью доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.