Евгений Тищенко: "Белорусы оказали поддержку российским паралимпийцам – это достойно уважения"

Олимпийский чемпион Рио-2016 по боксу Евгений Тищенко назвал достойным поступок белорусской делегации, которая вынесла на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский флаг. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Белорусские спортсмены и вся паралимпийская делегация совершила достойный поступок, – сказал Тищенко. – Всем нам приятно, что сборная Белоруссии проявила уважение, оказала жест поддержки паралимпийцам, которые, к сожалению, не смогли присутствовать в Рио-де-Жанейро по ряду причин. Это братская республика! Я не знаю, как это может отразиться на дальнейшем пребывании спортсменов на Играх. С нашими паралимпийцами обошлись слишком несправедливо – это подчеркивают представители многих стран. (Любовь КОНЯЕВА)