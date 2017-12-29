15:30 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014 — Сани

Апелляция в CAS по Демченко и Ивановой будет подана в начале января


Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что готовится апелляция в защиту россиян Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Апелляция будет подана в CAS в первых числах после Нового года.

- В первых числах после Нового года будет подана апелляция в CAS, сейчас апелляция готовится, - цитирует "Р-Спорт" Гарт.

Напомним, что ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014.

Заседание FIL по Демченко и Ивановой пройдет 2 января // 
Демченко и Иванова вошли в предварительный список на Олимпиаду-2018 //
 Альберт Демченко: "Члены комиссии Освальда на слушаниях спали, похрапывая и причмокивая губами"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/luge/20171229/1130676484.html

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