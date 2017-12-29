15:35 | САНИ

Демченко и Иванова вошли в предварительный список на Олимпиаду-2018


Главный тренер сборной России Альберт Демченко и Татьяна Иванова присутствуют в предварительном списке на Олимпийские игры-2018, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014.

Заседание FIL по Демченко и Ивановой пройдет 2 января //
Апелляция в CAS по Демченко и Ивановой будет подана в начале января //
Альберт Демченко: "Члены комиссии Освальда на слушаниях спали, похрапывая и причмокивая губами"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20171229/1130676803.html

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