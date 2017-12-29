Демченко и Иванова вошли в предварительный список на Олимпиаду-2018

Главный тренер сборной России Альберт Демченко и Татьяна Иванова присутствуют в предварительном списке на Олимпийские игры-2018, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014.

Заседание FIL по Демченко и Ивановой пройдет 2 января //

Апелляция в CAS по Демченко и Ивановой будет подана в начале января //

Альберт Демченко: "Члены комиссии Освальда на слушаниях спали, похрапывая и причмокивая губами"