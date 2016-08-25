15:50 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Легкая атлетика

Отстраненные от Олимпиады атлеты получат материальную помощь

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что фонд поддержки олимпийцев России выделит средства для помощи отстраненным от Олимпиады в Рио атлетам.

– Фонд перечислит Олимпийскому комитету России средства на выплату материальной помощи нашим ведущим спортсменам, членам нашей сборной команды по легкой атлетике, которых МОК отстранил от участия в Играх, – цитирует ТАСС Медведева. - Мы считаем, что так будет правильно.

У нас нет ни малейших сомнений в том, что если бы не это несправедливое решение (об отстранении атлетов от соревнований), то они добились бы успеха и внесли в копилку наших наград свой весомый вклад медалью высшей пробы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3566384

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andreichf

круто, ни черта не тренировались жрали допинг и получил и бабло, лучше бы шахтерам долги выплатили и у фермеров на нормальных условиях урожай приняли

16:10 25 августа

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