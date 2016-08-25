Отстраненные от Олимпиады атлеты получат материальную помощь

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что фонд поддержки олимпийцев России выделит средства для помощи отстраненным от Олимпиады в Рио атлетам.

– Фонд перечислит Олимпийскому комитету России средства на выплату материальной помощи нашим ведущим спортсменам, членам нашей сборной команды по легкой атлетике, которых МОК отстранил от участия в Играх, – цитирует ТАСС Медведева. - Мы считаем, что так будет правильно.

У нас нет ни малейших сомнений в том, что если бы не это несправедливое решение (об отстранении атлетов от соревнований), то они добились бы успеха и внесли в копилку наших наград свой весомый вклад медалью высшей пробы.