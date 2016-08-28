Исинбаева - про белое платье на приеме в Кремле: "Лоск и гламур не помешают!"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что выбрала на церемонию чествования российских олимпийцев в Кремле белое кружевное платье, чтобы разбавить официальный стиль лоском и гламуром. Церемония вручения государственных наград российским олимпийцам - победителям и призерам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро - прошла в Кремле 25 августа.

Ушла... 😎 Фото опубликовано Yelena (@isinbaevayelena) Авг 25 2016 в 10:45 PDT

- Я выбрала такое платье, во-первых, потому что я уже стала немного представительная (смеется), - приводит "Р-Спорт" слова Исинбаевой. - Если бы я была все-таки действующая спортсменка, то пошла бы на прием в той же одежде, что и все остальные олимпийцы. Но поскольку я теперь уже представитель МОК и была в новой ипостаси, то решила надеть платье, которое просто взяла с собой. Я не думала, что оно кого-то поразит. Не покупала его специально под прием, просто взяла из дома. Я люблю такой стиль – он как бы и сдержанный, и в то же время элегантный. А белый цвет, как мне кажется, всегда украшает. Вроде и все официально, но в то же время немного лоска и гламура тоже не помешает!

Напомним, что Исинбаева, как и другие российские легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной), не была допущена к участию в Олимпиаде-2016. 19 августа на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро она объявила о завершении спортивной карьеры.