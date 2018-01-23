Российские конькобежцы будут ждать решения МОК на сборе в Японии

Российские конькобежцы будут ждать окончательного решения Международного олимпийского комитета о допуске на Игры-2018 на сборе в Японии, сообщает "Р-Спорт". Спортсмены поедут заниматься в Обихиро 25 января, окончательная информация по приглашениям ожидается не ранее 28 января.

В Японию отправятся Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Данила Семериков, Руслан Захаров, Анна Юракова, Юлия Скокова, Елизавета Казелин.

Ранее сообщалось, что Павел Кулижников, Юсков и ряд российских конькобежцев не получат приглашение от МОК.

Павел Кулижников - о допуске на Олимпиаду-2018: "Надеяться остается только на чудо" //

СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат