Российские конькобежцы будут ждать решения МОК на сборе в Японии

Российские конькобежцы будут ждать окончательного решения Международного олимпийского комитета о допуске на Игры-2018 на сборе в Японии, сообщает "Р-Спорт". Спортсмены поедут заниматься в Обихиро 25 января, окончательная информация по приглашениям ожидается не ранее 28 января.
В Японию отправятся Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Данила Семериков, Руслан Захаров, Анна Юракова, Юлия Скокова, Елизавета Казелин.
Ранее сообщалось, что Павел Кулижников, Юсков и ряд российских конькобежцев не получат приглашение от МОК.
Павел Кулижников - о допуске на Олимпиаду-2018: "Надеяться остается только на чудо" //
СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180123/1131534177.html
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
anhora
Чего там ждать? Даже если пустят без всего на эту ср.аную олимпиаду, будут там унижать по полной программе. Уверен, то, что сейчас это ещё цветочки.
20:52
kolos249
Будут ждать - не разрешат ли им поползать по корейской земле в нейтральном тряпье.
20:05
usuns
Чего они будут ждать)
19:50