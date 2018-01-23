Павел Кулижников - о допуске на Олимпиаду-2018: "Надеяться остается только на чудо"

Трехкратный чемпион мира Павел Кулижников заявил, что спортсменам нужно надеяться на чудо после решения Международного олимпийского комитета не допускать к Играм-2018 некоторых российских спортсменов. Ранее сообщалось, что Кулижников, Денис Юсков и ряд российских конькобежцев не получат приглашение от МОК на Олимпиаду.
– Сейчас будем ждать 28 января, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Надеяться остается только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Все это очень неприятно, но жду и надеюсь... В Эрфурте снялся из-за того, чтобы не рисковать из-за паха, а так форма отличная.
СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат //
Кулижников и другие конькобежцы получили форму на Олимпиаду-2018 //
Российские конькобежцы будут ждать решения МОК на сборе в Японии
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180123/1131534527.html
npon426
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21:03
Бизон- к
Ты ещё к Мутному обратись! Колобку, ввп...
20:55