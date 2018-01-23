Павел Кулижников - о допуске на Олимпиаду-2018: "Надеяться остается только на чудо"

Трехкратный чемпион мира Павел Кулижников заявил, что спортсменам нужно надеяться на чудо после решения Международного олимпийского комитета не допускать к Играм-2018 некоторых российских спортсменов. Ранее сообщалось, что Кулижников, Денис Юсков и ряд российских конькобежцев не получат приглашение от МОК на Олимпиаду.

– Сейчас будем ждать 28 января, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Надеяться остается только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Все это очень неприятно, но жду и надеюсь... В Эрфурте снялся из-за того, чтобы не рисковать из-за паха, а так форма отличная.

СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат //

Кулижников и другие конькобежцы получили форму на Олимпиаду-2018 //

Российские конькобежцы будут ждать решения МОК на сборе в Японии