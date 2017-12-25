Ольга Фаткулина: "Сложно понять, какое решение по участию в Олимпиаде правильное"

Россиянка Ольга Фаткулина отметила, что у нее сейчас очень тяжелое и нервное психологическое состояние. Конькобежка также добавила, что ей сложно понять сейчас, какое решение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 правильное.

– Я пожизненно отстранена от Олимпийских игр, и мне сложно судить, – цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. – С одной стороны я бы предпочла бойкотировать Олимпийские игры. Мне обидно за страну, за себя, как же поедем... Но если отбросить свою гордость, то нельзя ради политики и непонятно каких людей бросать свою мечту и от этого отказываться. Нужно здесь включать свой эгоизм, мы отдаем за все это свое здоровье. Так что тут две стороны есть. Сказать точно я не могу, как правильно было бы сделать

Психологическое состояние очень тяжелое, нервное. Но если смотреть на график, составленный перед сезоном, то иду практически по нему, и секунды неплохие. Если бы не разгон, могла бы быть в призах на этапах Кубка мира.

Напомним, что Фаткулина пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.