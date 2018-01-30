19:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Вик Уайлд: "Заварзина никогда не говорила, что не хочет выступать на Олимпиаде без флага"

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Сноубордист Вик Уайлд заявил, что его супруга Алена Заварзина никогда не говорила, что не хочет принимать участие в Олимпийских играх-2018. Ранее ОКР несколько раз в своем Твиттере публиковал ошибочные цитаты спортсменки, в которых говорилась, что она не будет выступать на Играх без российского флага.

– Алена сказала, что не хочет выступать на Олимпиаде без российского флага и гимна? Нет, она никогда такого не говорила, – цитирует "Газета.ru" Уайлда.

Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной //
Алена Заварзина: "На Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь"

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/2018/01/30/a_11630785.shtml

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Вик получил счета за ЖКХ и понял. НАДО ЕХАТЬ.

21:28

wasp00000

Виктор Заварзин сам не знает,что говорит его жена!

20:35