Вик Уайлд: "Заварзина никогда не говорила, что не хочет выступать на Олимпиаде без флага"

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что его супруга Алена Заварзина никогда не говорила, что не хочет принимать участие в Олимпийских играх-2018. Ранее ОКР несколько раз в своем Твиттере публиковал ошибочные цитаты спортсменки, в которых говорилась, что она не будет выступать на Играх без российского флага.

– Алена сказала, что не хочет выступать на Олимпиаде без российского флага и гимна? Нет, она никогда такого не говорила, – цитирует "Газета.ru" Уайлда.

Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной //

Алена Заварзина: "На Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь"