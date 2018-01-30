Вик Уайлд: "Заварзина никогда не говорила, что не хочет выступать на Олимпиаде без флага"

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что его супруга Алена Заварзина никогда не говорила, что не хочет принимать участие в Олимпийских играх-2018. Ранее ОКР несколько раз в своем Твиттере публиковал ошибочные цитаты спортсменки, в которых говорилась, что она не будет выступать на Играх без российского флага.
– Алена сказала, что не хочет выступать на Олимпиаде без российского флага и гимна? Нет, она никогда такого не говорила, – цитирует "Газета.ru" Уайлда.
Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной //
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