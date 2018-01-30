Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной

Официальный Твиттер Олимпийского комитета России сегодня дважды удалил цитаты российской сноубордински Алены Заварзиной о предстоящем выступлении в Олимпийский играх-2018. Отметим, что в первом варианте спортсменка заявляет, что не хочет выступать без символики своей страны, а во второй – что главное для нее показать результат на турнире.

– Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Нас унизили! Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления, – говорилось в первом сообщении.

– Да, мне нельзя будет говорить, что я из России, что я выступаю за национальную сборную России, но мне не нужно будет ничего этого говорить, я выступаю в сноуборде, выступаю на секунды, а не в словах. Поэтому мы выступим, откатаем. Наше выступление все скажет за нас, – цитирует ОКР Заварзину.