Алена Заварзина: "На Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь"

Официальный Твиттер Олимпийского комитета России опубликовал третью цитату сноубордински Алены Заварзиной о предстоящем выступлении в Олимпийский играх-2018. Спортсменка заявляет, что поедет на Олимпиаду, несмотря на несправедливую ситуацию к российским атлетам.

– Считаю ситуацию несправедливой и унизительной, на Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь, – цитирует Твиттер ОКР Заварзину.

Напомним, что сегодня Твиттер ОКР уже дважды удалил цитаты Заварзиной. В первом варианте спортсменка заявляет, что не хочет выступать без символики своей страны, а во второй – что главное для нее показать результат на турнире.

Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной