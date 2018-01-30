18:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Алена Заварзина: "На Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь"

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Официальный Твиттер Олимпийского комитета России опубликовал третью цитату сноубордински Алены Заварзиной о предстоящем выступлении в Олимпийский играх-2018. Спортсменка заявляет, что поедет на Олимпиаду, несмотря на несправедливую ситуацию к российским атлетам.

– Считаю ситуацию несправедливой и унизительной, на Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь, – цитирует Твиттер ОКР Заварзину.

Напомним, что сегодня Твиттер ОКР уже дважды удалил цитаты Заварзиной. В первом варианте спортсменка заявляет, что не хочет выступать без символики своей страны, а во второй – что главное для нее показать результат на турнире.

Твиттер ОКР дважды удалил противоречащие друг другу цитаты Заварзиной

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kolos249

Совсем запуталась в своих высказываниях! Раздвоение личности у дамочки, не иначе.

18:49

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ну, у дамы явно что--то с головой ""не того""... Четвёртых == пятых == шестых "цитат" ждать????

18:47