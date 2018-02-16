Мать Спицова взяла выходной, чтобы поболеть за сына

Мать бронзового призера Олимпиады-2018 Дениса Спицова Татьяна Спицова сказала, что сын увлекся лыжными гонками благодаря тому, что ее муж отвел мальчика в спортивную школу. По ее словам, изначально занятия давались сыну нелегко.

16 февраля 21-летний лыжник занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км, преодолев дистанцию за 34.06,9. Отставание от финишировавшего первым швейцарца Дарио Колоньи составило 23 секунды.

- Мне даже не передать эмоций, я специально взяла выходной, потому что знала, что просто не смогу сегодня работать, - цитирует ТАСС Спицову. - Мой муж отвел сына в спортивную школу, начинал как все - не получалось. Потом начались победы районные, дальше стал на область выезжать и потом тренер попробовал его отправить на Россию, один раз отвез, там заметили и пригласили в Тюмень. В 14 лет он уехал в Тюмень и с этого возраста уже самостоятельно жил и тренировался.

Он взорвал лыжный мир. Кто такой Денис Спицов

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