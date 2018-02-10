Лим Хе Чун: "Для меня была бы большая честь выступать на Олимпиаде-2018 с Аном"

Корейский шорт-трекист Лим Хе Чун отметил, что перед Олимпийскими играми-2018 россиянин Виктор Ан давал ему совету. Лим Хе Чун также добавил, что для него бы была большая честь выступать с Аном на Играх в Пхенчхане.

– Хотели бы, чтобы на Олимпийских играх участвовал ваш соотечественник Виктор Ан?

– Я очень рад, что знаком с ним. Больше того, он перед этими Олимпийскими играми давал мне советы. И сказал, что он мне по силам сделать здесь то, что он сам сотворил в Турине и Сочи. Для меня была бы большая честь выступать здесь с ним. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что сегодня, 10 февраля Лим Хе Чун завоевал золото на дистанции 1500 метров, установив олимпийский рекорд – 2.10,485. Второе место занял голландец Шинки Кнегт, третье – россиянин Семен Елистратов.

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