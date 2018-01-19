Юнас Анелев: "Горд быть частью сборной Швеции на Олимпиаде-2018"

Защитник "Авангарда" и сборной Швеции Юнас Анелев назвал вызов в национальную команду на Олимпийские игры-2018 исполнением мечты детства. По словам хоккеиста, он горд быть частью сборной на Играх.

– Для меня как будто мечта детства исполнилась! – цитирует клубная пресс-служба Анелева. – Такое действительно может случиться раз в жизни, нельзя упустить свой шанс. Я очень горд быть частью сборной команды, выступать на Олимпиаде – незабываемо. Но до турнира еще немало времени, и я сейчас думаю только об "Авангарде". Нам нужно начинать побеждать, нужны очки в борьбе за плей-офф, и ничего важнее этого для меня нет.

– Какой, по вашему мнению, будет сборная Швеции на олимпийском турнире?

– Это будет рабочая команда, в которой будет сплав мастерства и самоотдачи. У нас много разноплановых игроков. Есть очень мастеровитые, способные решить эпизод одним движением, а есть такие, как я – которые блокируют броски и борятся.

– НХЛ не участвует в турнире, повлияет это на качество игры?

– Все равно на Олимпиаду приедет много хороших хоккеистов, настоящих профессионалов со всей Европы. Наверняка мы увидим немало матчей с интригой до последних минут. У нас в команде хорошая конкуренция, каждому нужно постараться, чтобы заслужить место в основе. Если сборная Швеции будет следовать своей системе, если все станут единым целым и вытащат из себя все для победы – мы сможем выиграть золото.

Напомним, что соперниками сборной Швеции по группе C на Олимпийских играх-2018 стали Финляндия, Норвегия и Германия.