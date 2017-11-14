Яри Курри: "Сборная России - безусловный фаворит Олимпиады"

Член совета директоров КХЛ, генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри считает, что главными конкурентами сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане станут Финляндия и Канада. По его мнению, отсутствие на Играх представителей НХЛ не очень сильно скажется на силе североамериканской команды.

Напомним, в апреле НХЛ объявила, что не станет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира.

- В данной ситуации российская команда, безусловно, будет фаворитом олимпийского турнира, - цитирует ТАСС Кури. - Но это хоккей, и турнир предстоит быть очень сложным для всех команд. Конкуренцию россиянам составят сборные Финляндии и Канады. У канадцев сейчас очень много хоккеистов выступают в Европе, поэтому Олимпиада без НХЛ не так сильно ослабит их национальную сборную, как многим кажется. Не стоит также забывать о командах Швеции и Чехии - они способны пройти далеко.

Напомним, Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.