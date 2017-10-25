Владислав Третьяк: "У сборной России не должно возникнуть проблем с допуском на Олимпиаду"

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что в Международной федерации хоккея (ИИХФ) не представляют Олимпиады 2018 года в Пхенчхане без сборной России. По его мнению, у национальной команды не должно возникнуть проблем с допуском на зимние Игры.

– Не думаю, что у российских хоккеистов возникнут какие-то проблемы, – цитирует ТАСС Третьяка. – Я, как член ИИХФ, знаю ее мнение – там не представляют Олимпиаду без России. ИИХФ не играет в политику, а опирается на реальные вещи. Сегодня не приходится говорить, что наша хоккейная сборная балуется допингом.

Напомним, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда завершила исследование допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Слушания по этому делу пройдут до конца ноября. В настоящее время еще одна комиссия МОК, которую возглавляет Самуэль Шмидт, проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушения допинг-правил.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.