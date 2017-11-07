Владислав Третьяк: "Готовы, если Овечкина выберут депутатом"

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что в Федерации никто не обращает внимания на различные заявления от СМИ по поводу участия национальной команды на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Третьяк также добавил, что создание нападающим "Вашингтона" Александром Овечкина движения в поддержку Президента России Владимира Путина было для него неожиданностью.
– Инициатива Овечкина о создании Putin Team стала для меня неожиданностью. Вступить самому? Мне пока предложений никто не делал. Для начала нужно посмотреть, чем они будут заниматься. Мы будем готовы, если Овечкина выберут депутатом.
Мы продолжаем готовиться к Олимпиаде в нормальном режиме, никаких запасных вариантов у нас нет. Не обращаем внимания на всякие заявления. С Рене Фазелем на эту тему я еще не говорил. Скоро лечу в Канаду, где мы с ним встретимся 12 ноября. У нас единая семья, мы придерживаемся правил ИИХФ и МОК. Надеемся, что все будет нормально, и мы поедем в Корею. (Михаил ЗИСЛИС)
Напомним, что американская газета New York Times сообщила, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане могут выступить единой командой, при условии, что им будет запрещено участие в церемонии открытия, а российский гимн не будет исполняться на стадионах. Новость вызвала бурную реакцию в России – вплоть до призывов к бойкоту Игр-2018, прозвучавших на очень высоком уровне.
Sправедливый
Миша, вылезай из танка и допиши в конце своей заметки, что "Международный олимпийский комитет (МОК) назвал информацию о запрете на исполнение гимна Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане слухами и преждевременной спекуляцией." Такое заявление сделал представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета ТАСС.
18:53
Flo
Еще один пехотинец, нормально. Платежи им налогов в бюджет США, считать вкладом в развал страны агрессора с последующим возмещением. Так победим.
18:44
dartovun
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:41
defender_8
Нехорошо! Не посоветовался со старшим и тот будет раздумывать.
18:17
marksan
Thomas_Boy____ Тебе не понять! Ты же по нику к России никакого отношения не имеешь!
18:16
marksan
Слава! Ты как и я теперь древность! Пусть молодые дерзают!
18:14
Thomas_Boy_
Странный... Чем они будут заниматься? Да ничем не будут.
18:13
rusfed 2.0
Теряет нюх
17:44