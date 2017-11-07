Владислав Третьяк: "Готовы, если Овечкина выберут депутатом"

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что в Федерации никто не обращает внимания на различные заявления от СМИ по поводу участия национальной команды на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Третьяк также добавил, что создание нападающим "Вашингтона" Александром Овечкина движения в поддержку Президента России Владимира Путина было для него неожиданностью.

– Инициатива Овечкина о создании Putin Team стала для меня неожиданностью. Вступить самому? Мне пока предложений никто не делал. Для начала нужно посмотреть, чем они будут заниматься. Мы будем готовы, если Овечкина выберут депутатом.

Мы продолжаем готовиться к Олимпиаде в нормальном режиме, никаких запасных вариантов у нас нет. Не обращаем внимания на всякие заявления. С Рене Фазелем на эту тему я еще не говорил. Скоро лечу в Канаду, где мы с ним встретимся 12 ноября. У нас единая семья, мы придерживаемся правил ИИХФ и МОК. Надеемся, что все будет нормально, и мы поедем в Корею. (Михаил ЗИСЛИС)

Напомним, что американская газета New York Times сообщила, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане могут выступить единой командой, при условии, что им будет запрещено участие в церемонии открытия, а российский гимн не будет исполняться на стадионах. Новость вызвала бурную реакцию в России – вплоть до призывов к бойкоту Игр-2018, прозвучавших на очень высоком уровне.