Валерий Каменский: "Овечкин и Малкин? В России есть молодые игроки, которые могут выиграть Олимпиаду"

Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский выразил уверенность в том, что таким хоккеистам, как Александр Овечкин и Евгений Малкин было бы интересно принять участие в Олимпийских играх. При этом он подчеркнул, что кроме них в России молодые игроки, которые могут завоевать золото Игр в Пхенчхане.

– Александр Овечкин, вопреки своему заявлению, не приедет в сборную России, как и другие хоккеисты НХЛ для участия в Олимпиаде. Какие плюсы и минусы вы видите в этом? – вопрос Каменскому.

– Конечно, таких игроков, как Овечкин и Малкин мы бы хотели видеть в сборной. Турнир был бы намного интереснее. Но с другой стороны у нас есть молодые, перспективные ребята, которые могут проявить себя в национальной команде и выиграть олимпийское золото. Это большой плюс. То есть существуют и плюсы, и минусы.

– Не слишком ли большой перерыв перед Олимпиадой, как считаете?

– Это тренерское видение, как подготовить команду к Играм и выступить удачно. Мы все сейчас работаем на сборную: и КХЛ, и ФХР и хотим выиграть эту олимпиаду. Поэтому мы придерживаемся того плана, который есть у сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)