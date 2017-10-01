Никита Кучеров: "Овечкин - единственный, кто пытался побороться за справедливость"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" заявил, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сделал все для того, чтобы игроки из НХЛ смогли принять участие в Олимпиаде-2018. Лига в апреле объявила, что не станет делать паузу в регулярном чемпионате на время Игр в Пхенчхане, а в середине сентября российский форвард заявил о невозможности своего участия в соревнованиях.

- Он (Овечкин) в принципе единственный, кто пытался побороться за справедливость, чтобы ребята поехали на Олимпиаду, - отметил Кучеров. - Не получилось, но он хотя бы попытался сделать все возможное. И винить его в том, что не приедет – глупо. Несправедливо по отношению к нему. Если НХЛ установила такие правила – приходится с ними мириться. Обидно, конечно. Все хотят быть на Олимпиаде. Не так часто она проходит. Но обвинять Овечкина не стоит. Не он устанавливал эти правила.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На Играх сборная России без представителей НХЛ сыграет в группе B с США, Словакией и Словенией.

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