Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отметил, что ИИХФ рекомендует включать игроков НХЛ в расширенную заявку сборной на Олимпиаду-2018. Отправить такую заявку необходимо до 1 октября, а НХЛ ранее заявляла, что ее игроки не будут участвовать в Олимпиаде.

– Расширенная заявка сборной должна быть отправлена 1 октября. Это список, в который уже нельзя добавлять, но он не особо ограничен. ИИХФ рекомендует добавлять туда хоккеистов из НХЛ, хотя к 1 октября этот вопрос наверняка будет окончательно закрыт, – цитирует "Р-Спорт" Курбатова. – Слухи о том, что сейчас НХЛ и профсоюз торгуются из-за продления коллективного соглашения, остались только слухами, никто не может в ИИХФ это подтвердить. В июне будет проходить драфт НХЛ, где точно будет подведена черта под данным вопросом. В июне будет сформирован календарь на следующий сезон. Большинство арен в НХЛ очень сильно загружены, и после публикации календарь никто изменять уже не будет.

Обсуждался вопрос, что будет, если игрок просто возьмет и прилетит (на ОИ). До конца этого никто не понимает. Но ответ был такой: доступ игрока регулируется федерацией, по ее законам. Если игрок был включен в расширенный список, если он с точки зрения ИИХФ, не контракта с клубом НХЛ, а именно федерации имеет право играть, ни у кого нет основания ему отказывать.

Наверняка НХЛ будет просить его дисквалифицировать. Как видите, назревает прямой конфликт, и никто не хочет брать на себя ответственность в нем. Если игрок из НХЛ прилетит, то ответ ИИХФ: наверное, мы должны разрешить ему играть. Но как это будет в реальности, пока никто не знает, давление на федерацию будет большое.