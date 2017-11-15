Фил Эспозито: "Без сборной России не будет Олимпиады"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито недоволен возможным недопуском сборной России на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Ранее появилась информация, что КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если российская сборная не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Таким образом, Континентальная лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие.

– Если сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпийских играх, это будет также плохо, если не допустят Канаду, США, Швецию или Финляндию, – цитирует murphyshockeylaw.net Эспозито. – У нас не будет Олимпиады! Без всех этих стран не будет Олимпиады. Поэтому я думаю, что эта ситуация просто смешна... будет смешно, если они не позволят российской хоккейной команде играть из-за этого.

Я буду просто ошарашен, если МОК действительно не допустит сборную России до Олимпиады из-за того, что произошло с другими видами спорта на Олимпийских играх-2016. Думаю, что это абсолютно неправильно.