Александр Зубков: "Надеемся, что CAS вынесет взвешенное решение по допуску к Олимпиаде-2018"

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков выразил надежду, что CAS взвешенно и обдуманно примет решение по ситуации с недопуском российских бобслеистов и скелетонистов к Олимпиаде-2018.

– Мы надеемся, что CAS вынесет обдуманное и взвешенное решение, что суд оценит все возможные решения и также будет оценена та доказательная база, которая имеется у нашего адвоката, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова.

Напомним, что 4 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение комиссии организации о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов, информирует пресс-служба IBSF. Таким образом, россияне могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF, но они по-прежнему пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

CAS отклонил апелляцию IBSF, россияне могут участвовать в соревнованиях