Знарок отбился от иностранного журналиста

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отказался отвечать на вопрос журналиста о форме команды. Наставник попросил говорить исключительно об игре.
- По игре вопросы задавайте, - заявил Знарок. - По этой теме давно все сказано!
Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в статусе "олимпийские атлеты из России". Россиянам запрещено использовать национальную символику, поэтому на форме команды нет флага РФ. (Дмитрий СИМОНОВ)
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igogohruhru
karlikf1---- А чего об игре-то рассуждать, игру все видели. Ты на конкретный вопрос ответь: что с командой, что с формой? Имеется в виду подготовка, состояние команды...............Судя по другой статье полностью вопрос звучал так: "– Что скажете о форме сборной России? На ней нет флага страны". Интересно какого хрена задавать такие вопросы? Журналисту еще повезло что Знарок не вспыльчивый а то мог бы огрести в нос.
21:50 14 февраля
hagen_alex
Знарок уже не тот... Собрал команду мечты теперь пусть отдувается.
21:33 14 февраля
post12
назаров крут. он будущий тренер сборной
20:11 14 февраля
muto.mut
еще раз знарок погнался за двумя зайцами первое СКА второе сборная рОсИИ но как известно на елку и зад не ободрать
19:52 14 февраля
shpasic
надо было Назарова ставить - он бы точно отбился.
19:24 14 февраля
vadgern
Беги дядь Знарок, беги
18:58 14 февраля
karlikf1
А чего об игре-то рассуждать, игру все видели. Ты на конкретный вопрос ответь: что с командой, что с формой? Имеется в виду подготовка, состояние команды. Мычать и бубнить себе в усы мы все умеем, а тренер сборной команды по хоккею отличается от всех нас тем, что он должен уметь отвечать на поставленные вопросы.
18:47 14 февраля
top220
Какая форма - такая и игра. Увы...
18:36 14 февраля
эстонский армеец
Знарок знает что царь приболел - поражением решил ухудшить его состояние. САБОТАЖ!!!
18:34 14 февраля
Tribunal Z
Надо было правой в ухо зарядить журналисту
18:32 14 февраля
PLUT-IN
По игре вопросов нет, ее как не было так и нет.
18:29 14 февраля
марселос уолес
Я думал, он его клюшкой по голове... а тут...
18:21 14 февраля