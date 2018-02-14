Знарок отбился от иностранного журналиста

Сегодня. Пхенчхан. Словакия - Россия - 3:2. Олег ЗНАРОК на скамейке сборной России. Фото AFP

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отказался отвечать на вопрос журналиста о форме команды. Наставник попросил говорить исключительно об игре.

- По игре вопросы задавайте, - заявил Знарок. - По этой теме давно все сказано!

Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в статусе "олимпийские атлеты из России". Россиянам запрещено использовать национальную символику, поэтому на форме команды нет флага РФ. (Дмитрий СИМОНОВ)

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