18:10 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок отбился от иностранного журналиста

Сегодня. Пхенчхан. Словакия - Россия - 3:2. Олег ЗНАРОК на скамейке сборной России. Фото AFP
Сегодня. Пхенчхан. Словакия - Россия - 3:2. Олег ЗНАРОК на скамейке сборной России. Фото AFP
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Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Словакии (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018 отказался отвечать на вопрос журналиста о форме команды. Наставник попросил говорить исключительно об игре.

- По игре вопросы задавайте, - заявил Знарок. - По этой теме давно все сказано!

Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в статусе "олимпийские атлеты из России". Россиянам запрещено использовать национальную символику, поэтому на форме команды нет флага РФ. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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igogohruhru

karlikf1---- А чего об игре-то рассуждать, игру все видели. Ты на конкретный вопрос ответь: что с командой, что с формой? Имеется в виду подготовка, состояние команды...............Судя по другой статье полностью вопрос звучал так: "– Что скажете о форме сборной России? На ней нет флага страны". Интересно какого хрена задавать такие вопросы? Журналисту еще повезло что Знарок не вспыльчивый а то мог бы огрести в нос.

21:50 14 февраля

hagen_alex

Знарок уже не тот... Собрал команду мечты теперь пусть отдувается.

21:33 14 февраля

post12

назаров крут. он будущий тренер сборной

20:11 14 февраля

muto.mut

еще раз знарок погнался за двумя зайцами первое СКА второе сборная рОсИИ но как известно на елку и зад не ободрать

19:52 14 февраля

shpasic

надо было Назарова ставить - он бы точно отбился.

19:24 14 февраля

vadgern

Беги дядь Знарок, беги

18:58 14 февраля

karlikf1

А чего об игре-то рассуждать, игру все видели. Ты на конкретный вопрос ответь: что с командой, что с формой? Имеется в виду подготовка, состояние команды. Мычать и бубнить себе в усы мы все умеем, а тренер сборной команды по хоккею отличается от всех нас тем, что он должен уметь отвечать на поставленные вопросы.

18:47 14 февраля

top220

Какая форма - такая и игра. Увы...

18:36 14 февраля

эстонский армеец

Знарок знает что царь приболел - поражением решил ухудшить его состояние. САБОТАЖ!!!

18:34 14 февраля

Tribunal Z

Надо было правой в ухо зарядить журналисту

18:32 14 февраля

PLUT-IN

По игре вопросов нет, ее как не было так и нет.

18:29 14 февраля

марселос уолес

Я думал, он его клюшкой по голове... а тут...

18:21 14 февраля

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