09:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок не стал менять состав сборной России на полуфинальный матч с Чехией

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Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против Чехии. По сравнению с играми с США (4:0) и Словенией (8:2) на групповом этапе и четвертьфиналом с Норвегией (6:1) тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.

Вадим Шипачев и Алексей Марченко не попали в состав четвертый раз подряд.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Яковлев - Мозякин, Телегин – Каблуков – Григоренко.

Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и Россиисостоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени."СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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За Россию без допинга!

Русская воинствующая биомасса любит сравнивать спортивные соревнования с войной. Играем с немцами - "возьмем берлин", играем со шведами - "устроим полтаву". Так что желаю Чехии отомстить гопоте за 68-й год;)

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