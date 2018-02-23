Знарок не стал менять состав сборной России на полуфинальный матч с Чехией

Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против Чехии. По сравнению с играми с США (4:0) и Словенией (8:2) на групповом этапе и четвертьфиналом с Норвегией (6:1) тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.
Вадим Шипачев и Алексей Марченко не попали в состав четвертый раз подряд.
Состав сборной России:
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;
Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Яковлев - Мозякин, Телегин – Каблуков – Григоренко.
Полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2018 между сборными Чехии и Россиисостоится в пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени."СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.
Вот и наш состав на полуфинальный матч против сборной Чехии. Максимальная собранность и концентрация – мы скоро начнем!– Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/rbNaHmNeJG#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/RPd36XFC9U
За Россию без допинга!
Русская воинствующая биомасса любит сравнивать спортивные соревнования с войной. Играем с немцами - "возьмем берлин", играем со шведами - "устроим полтаву". Так что желаю Чехии отомстить гопоте за 68-й год;)
09:58