Знарок не стал менять состав сборной России на полуфинальный матч с Чехией

Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против Чехии. По сравнению с играми с США (4:0) и Словенией (8:2) на групповом этапе и четвертьфиналом с Норвегией (6:1) тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.

Вадим Шипачев и Алексей Марченко не попали в состав четвертый раз подряд.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Яковлев - Мозякин, Телегин – Каблуков – Григоренко.