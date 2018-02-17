Знарок не стал менять состав сборной России на матч с США после разгрома Словении

Стал известен состав сборной России на третий матч Олимпиады-2018 в Пхенчхане против США. По сравнению со второй игрой со Словенией (8:2) тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.

Таким образом, защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев, выходившие на лед в стартовой игре команды на Играх (против Словакии - 2:3), не попали в состав во второй раз подряд.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин;

До старта заключительного матча нашей команды в предварительном раунде Олимпиады осталось не так много времени, начало в 15:10 мск. Соперник – сборная США. Вот состав на игру 👇

Live:

📺 Россия 1

🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/ppfrPIZw0h#redmachine #краснаямашина pic.twitter.com/phqHUmfwDL – Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь