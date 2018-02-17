14:08 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок не стал менять состав сборной России на матч с США после разгрома Словении

Стал известен состав сборной России на третий матч Олимпиады-2018 в Пхенчхане против США. По сравнению со второй игрой со Словенией (8:2) тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.

Таким образом, защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев, выходившие на лед в стартовой игре команды на Играх (против Словакии - 2:3), не попали в состав во второй раз подряд. 

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;
Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин;

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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